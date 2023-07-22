Тикнизян — о новичке «Рубина» Уве: «Еще по играм за сборную я понял, что это игрок высокого уровня»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал переход его партнера по сборной Армении Угочукву Уве в «Рубин».

«Еще по играм за сборную и тренировкам я понял, что это игрок высокого уровня. У него много хороших качеств. И я знал, что рано или поздно он перейдет в хорошую команду. Но не думал, что в наш чемпионат. Он сегодня провел хорошую игру. Поэтому я за него очень рад», — сказал Тикнизян.

Полузащитник сборной Армении перебрался в «Рубин» в летнее трансферное окно из «Урарту». Он дебютировал за казанцев в матче первого тура против «Локомотива» (2:2).