Тикнизян: «Есть ли мечта уехать в Европу? Моя мечта — выиграть у «Урала» в следующем матче»

Защитник «Локомотив» Наяир Тикнизян прокомментировал информацию об интересе европейских клубов.

— После игр за сборную появились новости, что тобой интересуются европейские клубы. Что-то знаешь об этом?

— Нет, не знаю. Я думаю только о своей команде. Для меня это самое важное на сегодняшний день.

— А мечта есть уехать в Европу?

— Мечта — выиграть у «Урала» в следующем матче.