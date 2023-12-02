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Сегодня, 13:21

Тихонов ждет уверенную победу «Пари НН» над «Уралом»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между «Уралом» и «Пари НН».

«Не лучший расклад для «Урала», который продолжает стремительно пикировать к зоне вылета. Нижегородцы плохи на выезде, но практически не уступают на своем поле. В этом сезоне «Пари НН» вообще только один раз проиграл домашний матч в РПЛ. Это случилось еще в первом туре, когда они пропустили два мяча от «Зенита». Думаю, что и в этот раз Юран и компания порадуют фанатов победой. Возможно, не обойдется без пропущенных голов, все-таки атака у «шмелей» неплохая, однако в целом я жду уверенной победы «Пари НН», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Игра пройдет 2 декабря на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19.30 по московскому времени. На данный момент «Пари НН» с 21 очком занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Урала» 19 очков и 12-я позиция.

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-zdet-uverennuyu-pobedu-pari-nn-v-matce-s-uralom/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Пари Нижний Новгород

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