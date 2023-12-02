«Факел» — «Балтика»: стартовые составы на матч РПЛ

«Факел» и «Балтика» объявили стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ.

«Факел»: Беленов, Брызгалов, Божин, Чернов, Мастерной, Магаль, Альшин, Мендель, Квеквескири, Макров, Аппаев.

«Балтика»: Джанаев, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото, Кузьмин, Бистрович, Мусаев, Гузина.

Матч пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов». Начало — в 14:00 по московскому времени.