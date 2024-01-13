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Сегодня, 14:24

Тихонов — Дзюбе про чемпионства в составе «Спартака»: «Я выигрывал его восемь раз, а сколько Артем?»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Андрей Тихонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов ответил на обвинения форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в лукавстве и заигрывании с фанатами красно-белых.

Ранее Тихонов заявил, что для него победа с красно-белыми в РПЛ имеет большее значение, чем возможность триумфа на чемпионате мира.

«Дзюба обвинил меня в лукавстве и заигрывании с болельщиками «Спартака» и сказал, чтобы я перестали так делать? Не реагирую на такие вещи, меня это не задевает — каждый вправе говорить то, что он хочет», — приводит слова Тихонова Sport24.

Также Тихонов заявил, что Артему стоит соблюдать субординацию и сравнил их достижения в составе красно-белых: «Со «Спартаком» выиграть чемпионство — это досягаемо. Я выигрывал его восемь раз, а сколько Артем со «Спартаком»?» — приводит слова Тихонова Sport24.

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год и в 2011-м. Вместе с красно-белыми он восемь раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны. Всего Тихонов провел 265 матчей за спартаковцев, в которых отметился 90 голами и 44 результативными передачами.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. В составе московской команды форвард трижды становился серебряным призером чемпионата России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-611837-tikhonov-otvetil-na-obvineniya-dzyuby-sovetuyu-artemu-soblyudat-subordinatsiyu-ya-vyigral-rpl-8-raz-a-skolko-on
Андрей Тихонов
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
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Виктор Мелехин

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