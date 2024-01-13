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Тихонов удивился проведению матчей в РПЛ зимой: «Как можно смотреть?»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, будет ли команда играть оставшиеся матчи сезона в манеже.

— Вы возвращаетесь в «Красноярск», все это на самом деле неожиданно произошло, как это было?

— Два-три дня разговоров.

— Вы уже там работали. Что это будет, что поменялось?

— Поменялось многое: и руководство, и 80-90 процентов команды. Будет непросто, тем более команда находится в четырех очках от зоны вылета. Несколько ведущих футболистов потеряли. Работы непочатый край.

— В манеже не будете играть?

— Будем в начале, пока зима. Там постелили хорошее синтетическое поле. Будем играть на стадионе.

— То есть манеж будет использоваться только зимой?

— Это же Сибирь, когда невозможно играть. Вы же видели, что сейчас происходило в РПЛ. Как можно смотреть? Так что манеж, а потом на стадионе.

— Перед вами сейчас задача сохранить команду в ФНЛ?

— Непростая задача, у нас и старт непростой. Будем смотреть, может, несколько человек удастся взять.

10 января Тихонов был назначен главным тренером «Енисея». Ранее специалист работал в данном клубе в период с 2016 по 2017 год.

Андрей Тихонов
Первая лига
ФК Енисей
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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