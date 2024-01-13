Тихонов ответил на вопрос, готов ли тренировать до 70 лет

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос о том, готов ли тренировать до 70 лет.

— Вы будете тренировать до 70 лет, как Олег Иванович?

— Это нужно иметь здоровье, крепкие большие нервы и быть слишком сильным и психологически устойчивым. Это очень тяжело.

— Вы в отлично форме, хорошо отыграли.

— Да, спартаковская форма, отличная.

10 января Тихонов был назначен главным тренером «Енисея». Ранее специалист работал в данном клубе в период с 2016 по 2017 год.