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Тихонов ответил на вопрос, готов ли тренировать до 70 лет

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос о том, готов ли тренировать до 70 лет.

— Вы будете тренировать до 70 лет, как Олег Иванович?

— Это нужно иметь здоровье, крепкие большие нервы и быть слишком сильным и психологически устойчивым. Это очень тяжело.

— Вы в отлично форме, хорошо отыграли.

— Да, спартаковская форма, отличная.

10 января Тихонов был назначен главным тренером «Енисея». Ранее специалист работал в данном клубе в период с 2016 по 2017 год.

Андрей Тихонов
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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