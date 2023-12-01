Ефимова: «Видела, что Соболева называют дельфином. Готова дать ему несколько уроков»
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова объяснила, почему стала болеть за «Спартак» и пошутила над форвардом красно-белых Александром Соболевым, которого критикуют за частые симуляции.
— Первый раз пристально за футболом я следила, когда в России проходил чемпионат мира, — я приезжала, смотрела, было очень атмосферно, — приводит ТАСС слова Ефимовой. — Также смотрела финал последнего чемпионата мира, когда Аргентина играла с Францией. Но особо в футболе я не разбиралась — болела за ту команду, у которой форма покрасивше и кто играет хорошо.
А сейчас приехала, и «Спартак» через знакомых позвал меня на игру. Можно сказать, что они у меня были первыми. Потом сходила еще на одну игру, встретилась там с ребятами из команды, которые подарили мне майку. Теперь смотреть стало намного интереснее.
— То есть все просто — вас надо было просто первым пригласить на матч? Или еще что-то связывает со «Спартаком»?
— Сложно сказать. Я же на футболе в принципе была в первый раз. Но сейчас уже буду принципиально болеть за «Спартак». А так я вообще раньше на хоккей ходила: была и на чемпионате мира, и очень часто ходила на матчи в Америке, где болею за «Тампу». Сейчас за «Спартак» — они хорошо идут.
— Уже есть любимчик в футбольной команде?
— Я пока только с Александром Селиховым познакомилась, именно он подарил мне футболку. Надо еще разобраться и выбрать любимчика.
— Можно приглядеться к Александру Соболеву: в футбольных пабликах уже гуляет мем о том, что это на самом деле он, а не вы в футбольной майке «Спартака» отрабатывает «нырки» в штрафной площади соперников. Его по этой причине болельщики прозвали «дельфином».
— Да-да, я уже видела.
— Готовы дать ему несколько уроков?
— Конечно, пускай приходит. Только не надо меня учить играть в футбол, потому что это бесполезно.
На чемпионате России по плаванию на короткой воде Ефимова вышла на старт одного из заплывов в футболке «Спартака».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3