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Ефимова: «Видела, что Соболева называют дельфином. Готова дать ему несколько уроков»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Юлия Ефимова.
Фото ВФП

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова объяснила, почему стала болеть за «Спартак» и пошутила над форвардом красно-белых Александром Соболевым, которого критикуют за частые симуляции.

— Первый раз пристально за футболом я следила, когда в России проходил чемпионат мира, — я приезжала, смотрела, было очень атмосферно, — приводит ТАСС слова Ефимовой. — Также смотрела финал последнего чемпионата мира, когда Аргентина играла с Францией. Но особо в футболе я не разбиралась — болела за ту команду, у которой форма покрасивше и кто играет хорошо.

А сейчас приехала, и «Спартак» через знакомых позвал меня на игру. Можно сказать, что они у меня были первыми. Потом сходила еще на одну игру, встретилась там с ребятами из команды, которые подарили мне майку. Теперь смотреть стало намного интереснее.

— То есть все просто — вас надо было просто первым пригласить на матч? Или еще что-то связывает со «Спартаком»?

— Сложно сказать. Я же на футболе в принципе была в первый раз. Но сейчас уже буду принципиально болеть за «Спартак». А так я вообще раньше на хоккей ходила: была и на чемпионате мира, и очень часто ходила на матчи в Америке, где болею за «Тампу». Сейчас за «Спартак» — они хорошо идут.

— Уже есть любимчик в футбольной команде?

— Я пока только с Александром Селиховым познакомилась, именно он подарил мне футболку. Надо еще разобраться и выбрать любимчика.

— Можно приглядеться к Александру Соболеву: в футбольных пабликах уже гуляет мем о том, что это на самом деле он, а не вы в футбольной майке «Спартака» отрабатывает «нырки» в штрафной площади соперников. Его по этой причине болельщики прозвали «дельфином».

— Да-да, я уже видела.

— Готовы дать ему несколько уроков?

— Конечно, пускай приходит. Только не надо меня учить играть в футбол, потому что это бесполезно.

На чемпионате России по плаванию на короткой воде Ефимова вышла на старт одного из заплывов в футболке «Спартака».

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юлия Ефимова
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 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
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 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
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 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
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