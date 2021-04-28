Терюшков — об обращении «Локомотива»: «С вероятностью 99 процентов матч пройдет в Химках»
17:37
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил о готовности стадиона «Арена Химки» провести матч 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо».
«Локомотив» обратился с соответствующей просьбой. Как я и говорил, 8-го числа мы готовы провести игру. Будем рады, если «Локомотив» сыграет на нашей арене. Сейчас ведутся переговоры, но это рабочий момент. С вероятностью 99 процентов матч пройдет в Химках», — сказал Терюшков «СЭ».
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС запретил «Локомотиву» проводить один матч чемпионата на домашней арене. Поводом для санкций стало посещение комнаты судей начальником команды Станиславом Сухиной в преддверии матча 25-го тура РПЛ против «Спартака».
(Владимир Пушкарев)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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