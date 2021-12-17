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Терюшков о переходе Мамаева в «Химки»: «Переговоры находятся на финальной стадии»

Член наблюдательного совета «Химок» рассказал о переговорах клуба с Мамаевым
16:30
Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу интереса клуба к полузащитнику Павлу Мамаеву.

«Мы встречались с Павлом и его представителями. Павел уже прошел углубленное медицинское обследование. Вопрос подписания контракта — вопрос ближайших дней. Переговоры находятся на финальной стадии», — сказал Терюшков «СЭ».

В текущем сезоне 33-летний Мамаев провел 6 матчей. За все время в «Ростове» он принял участие в 26 матчах и забил четыре мяча.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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