Мамаев в январе может стать игроком «Химок»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в январе 2022 года может стать игроком «Химок», сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, футболист перейдет в команду на правах свободного агента. В декабре у Мамаева истекает контракт с «Ростовом». Все будет зависеть от восстановления игрока после операции на ахилле.
В текущем сезоне 33-летний Мамаев провел 6 матчей. За все время в «Ростове» он принял участие в 26 матчах и забил четыре мяча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/mamaev-v-yanvare-mozhet-perejti-v-himki/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю