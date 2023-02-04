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Сегодня, 12:13

Терехов назвал Бердыева очень требовательным тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказа о подготовке ко второй части сезона, а также о работе под руководством нового главного тренера Курбана Бердыева.

«Сборы — обычная рутина: тренируемся, налаживаем связи. Не сказал бы, что что-то кардинально поменялось. С требованиями знакомы, все стараются себя проявить, чтобы получить игровую практику весной. Безусловно, Бердыев очень требовательный тренер, обращает внимание на мелочи. В футболе все решают детали, поэтому большой акцент делаем на это. Не думаю, что мы что-то кардинально будем менять в нашей игре. Это будет сбалансированный футбол. Сейчас нет понятий открытый и закрытый, во всем должен быть баланс», — приводит слова Терехова Sport24.

В конце 2022 года Бердыев стал главным тренером «Сочи». Он подписал контракт с клубом на 2,5 года.

После 17 туров «Сочи» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-04-terekhov-berdyyev-ochen-trebovatelnyy-trener-obrashchayet-vnimaniye-na-melochi

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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