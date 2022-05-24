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Широков — о возможной смене тренера в ЦСКА: «Руководству виднее»

Широков отреагировал на возможную смену главного тренера в ЦСКА
Читать «СЭ» в

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном назначении на пост главного тренера клуба Владимира Ивича.

«Руководству виднее. Если они считают, что тренер, который придет, будет сильнее и даст результат, тогда смена необходима. Я, честно говоря, не знаю этого тренера. Назначение главного тренера, который никогда не играл и не работал в российском чемпионате может сделать ситуацию как лучше, так и хуже. Пятьдесят на пятьдесят. У нас успешно работали Адвокат, Спаллетти, Каррера, которые не имели отношения к российскому чемпионату ранее», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По данным «СЭ», бывший главный тренер «Уотфорда» Владимир Ивич может возглавить ЦСКА.

Московский клуб рассматривает 43-летнего сербского специалиста в качестве замены нынешнего наставника команды Алексея Березуцкого.

Алексей Березуцкий
Роман Широков
ФК ЦСКА (Москва)
0
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