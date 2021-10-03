Семак рассказал, почему Клаудиньо пропускает матч «Зенита» против «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» рассказал о состоянии травмированных игроков клуба из Санкт-Петербурга.

«Клаудиньо получил повреждение. Посмотрим, сколько он пропустит. Надеемся, что после паузы на матчи сборных он вернется.

Восстановление Караваева идет хорошо. Он близок к общей группе. Скоро должен быть в строю», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

В текущем сезоне 24-летний Клаудиньо провел 7 матчей за сине-бело-голубых, забил два гола и сделал две результативные передачи.