Семак рассказал, почему Клаудиньо пропускает матч «Зенита» против «Сочи»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» рассказал о состоянии травмированных игроков клуба из Санкт-Петербурга.
«Клаудиньо получил повреждение. Посмотрим, сколько он пропустит. Надеемся, что после паузы на матчи сборных он вернется.
Восстановление Караваева идет хорошо. Он близок к общей группе. Скоро должен быть в строю», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».
В текущем сезоне 24-летний Клаудиньо провел 7 матчей за сине-бело-голубых, забил два гола и сделал две результативные передачи.
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