Мариу Фернандес: «Хочу играть только за ЦСКА и закончить здесь карьеру»

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес прокомментировал продление контракта с армейским клубом.

«Я счастлив подписать новое соглашение. Перед этим шагом разговаривал с Романом Бабаевым, у клуба было желание продлить отношения, у меня тоже. Я размышлял об этом, мое мнение таково: хочу играть только за ЦСКА и закончить карьеру здесь. Мы сели, все обсудили и пришли к этому решению.

Теперь год за годом будем смотреть, как будет развиваться ситуация, какова моя физическая форма, до какого момента смогу помогать команде. Если буду сознавать, что вношу свой вклад, приношу пользу — буду продолжать играть. Если настанет момент, когда пойму, что не даю никакой отдачи, — тогда закончу с футболом и уйду на пенсию (улыбается)», — приводит слова Фернандеса официальный сайт клуба.

Прежнее соглашение истекало в 2022 году. Новый контракт 30-летнего футболиста сборной России будет действовать до окончания сезона-2023/24.

Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году и стал трехкратным чемпионом России. Он сыграл за красно-синих 289 матчей, в которых забил 6 голов.