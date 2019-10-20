Тедеско заявил, что ему не нужны кардинальные изменения в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказал мнение, что команда не нуждается в серьезных изменениях. Его команда накануне сыграла вничью с «Рубином» (0:0) в 13-м туре чемпионата России.

— Мы много думали перед выбором стартового состава, в команде очень много хороших футболистов, — цитируют тренера «РИА Новости». — К счастью, нам есть из кого выбирать. Считаю, что кардинальных изменений «Спартаку» не нужно.

Напомним, Тедеско сменил Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.

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