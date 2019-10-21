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Тедеско снова спросили про обложку «СЭ»

20:11
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Доменико Тедеско.«Воспринимаю это как комплимент». Тедеско — об обложке «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эфире программы 8-16 на телеканале «Матч Премьер» ответил на вопрос об обложке пятничного номера газеты «СЭ». На первой полосе немецкий специалист изображен в виде «Джокера», культового персонажа в мире кино и комиксов.

— Мне показали это за 10 минут до пресс-конференции (в пятницу перед матчем с «Рубином», — Прим. «СЭ»). Я уже говорил, что для меня это не проблема. Во-первых, у меня много других вопросов, которыми я занимаюсь. Во-вторых, тут есть и позитивный момент, — сказал Тедеско.

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




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