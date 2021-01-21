Тедеско рассказал о своем отношении к частым травмам Кокорина

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» поделился мыслями о частых травмах форварда команды Александра Кокорина и его слабой голевой статистике.

— Как я уже не раз говорил, он пришел к нам по ходу сезона, пропустив подготовку. Все видели, что это был не лучший Кокорин. Сюрпризом это не стало ни для нас, ни для него — Саша тоже все понимает. Он хочет прогрессировать, улучшать свою игру. Но нужно набраться терпения и качественно подготовиться. Сейчас он впервые проходит сборы у меня, впервые вместе со «Спартаком». И это очень важно, — сказал Тедеско.

Специалист так же рассказал, как относится к слухам о том, что Кокорин

пропустил матчи с «Сочи» и «Зенитом» по нефутбольным причинам.

— Я верю тому, что говорит игрок. Если он говорит, что травмирован, я не могу верить во всяческие заговоры, — добавил специалист.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. На счету 29-летнего футболиста 2 гола и 2 результативных передачи в 10 матчах за красно-белых. Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в «Фиорентине».

(Артем Калинин)

Полная версия интервью Тедеско — на сайте «СЭ»