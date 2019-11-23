Тедеско рассказал, как найти футбольные таланты в России

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как найти таланты в России.

— Самая важная цель — это искать такие таланты, — сказал Тедеско на Youtube-канале «Дневник фаната». — Они есть везде. В Германии — так же. Система отбора игроков очень важна. Таланты каждой части страны могут тренироваться в специальной, особой команде. Например, приезжают ребята из небольшой команды в Москву на игры. Таким образом, можно найти среди них лучших и забрать к себе.

У нас такая система в Германии. В каждом регионе есть таланты, и на турнирах мы их отбираем.