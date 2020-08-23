РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тедеско похвалил Карасева, но одно его решение не понял

21:28

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейство Сергея Карасева в матче 4-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» (2:1).

— Как вам судейство?

— Сколько еще мы можем говорить о судействе? Была прекрасная игра! Арбитр провел игру на хорошем уровне. Топ-судейство всей бригады. Все по делу. Единственное, что мне не понравилось — всего лишь 4 минуты компенсированного времени в первом тайме. Игроки «Локо» постоянно лежали на поле. Там надо было добавлять 6 минут! Но мне сказали, что 4 минуты, потому что медики выбегали на поле 4 раза. (Дмитрий Зеленов)

Спартак — Локомотив

Опрос

проголосовало: 33529
Все опросы
Как вы оцените судейство в РПЛ летом-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 4-й тур. «Спартак» vs «Локо», ЦСКА vs Слуцкий и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир