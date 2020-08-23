Тедеско похвалил Карасева, но одно его решение не понял

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейство Сергея Карасева в матче 4-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» (2:1).

— Как вам судейство?

— Сколько еще мы можем говорить о судействе? Была прекрасная игра! Арбитр провел игру на хорошем уровне. Топ-судейство всей бригады. Все по делу. Единственное, что мне не понравилось — всего лишь 4 минуты компенсированного времени в первом тайме. Игроки «Локо» постоянно лежали на поле. Там надо было добавлять 6 минут! Но мне сказали, что 4 минуты, потому что медики выбегали на поле 4 раза. (Дмитрий Зеленов)