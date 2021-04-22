Вилков: «Кого должны были поддержать клубы РПЛ? Кто такой Вилков и кто такой Хачатурянц?»

Арбитр Михаил Вилков, пожизненно дисквалифицированный после матча 26 тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1), не удивлен, что многие клубы чемпионата России поддержали решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

— Многие клубы РПЛ поддержали Хачатурянца.

— А кого они должны были поддержать? Кто такой Вилков и, кто такой Хачатурянц? Я их не осуждаю. Это их право. А что им делать?

Со своей стороны, замечу, что представители некоторых клубов меня поддержали. Кроме того, звонили и другие футбольные люди. Я бы не хотел, чтобы журналисты сталкивали Ашота Рафаиловича и меня лбами. Повторю еще раз свою мысль. Сразу после появления решения о моей дисквалификации я не собирался просить главу комитета его поменять!

19 апреля Вилков был пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1). Хачатурянц объяснил отстранение арбитра в связи с утратой доверия. По его словам, последней каплей стало судейство в матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1). В этой игре Вилков допустил две очевидные ошибки по мнению ЭСК.

(Виталий Айрапетов)

Вилков: «Не собираюсь вставать на колени и просить Хачатурянца поменять решение. А слабонервных в РПЛ нет»