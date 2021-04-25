Федун: «Ноль ударов ЦСКА в створ говорит о том, что преимущество было на стороне «Спартака»
Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0). По его словам, преимущество было на стороне красно-белых.
— Нет ощущения, что дерби получилось не таким ярким, как обычно?
— Дело в том, что победа была нужна двум командам. Поэтому они были сильно зажаты в начале. Фактически шла рубка, а не игра. С другой стороны, давайте смотреть объективно, 0 ударов в створ наших ворот говорит о том, что преимущество было на нашей стороне.
— «Спартак» на 0 не играл с 29 ноября. Оборона слабая?
— Это вопрос к главному тренеру. Почему так играют защитники, фактически, сборной. Плюс очень качественный полузащитники. Тем не менее, какие-то проблемы все равно существуют.
(Артем Бухаев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю