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Федун: «Ноль ударов ЦСКА в створ говорит о том, что преимущество было на стороне «Спартака»

19:28
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Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0). По его словам, преимущество было на стороне красно-белых.

— Нет ощущения, что дерби получилось не таким ярким, как обычно?

— Дело в том, что победа была нужна двум командам. Поэтому они были сильно зажаты в начале. Фактически шла рубка, а не игра. С другой стороны, давайте смотреть объективно, 0 ударов в створ наших ворот говорит о том, что преимущество было на нашей стороне.

— «Спартак» на 0 не играл с 29 ноября. Оборона слабая?

— Это вопрос к главному тренеру. Почему так играют защитники, фактически, сборной. Плюс очень качественный полузащитники. Тем не менее, какие-то проблемы все равно существуют.

(Артем Бухаев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры