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Тедеско объяснил, почему ограничивает доступ журналистов на тренировки «Спартака»

23:25

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча с «Ростовом» объяснил, почему ограничен доступ журналистов на тренировки красно-белых.

— Я считаю, мы достаточно открыты. Конечно, мы не приглашаем посторонних на тактические упражнения, — цитирует Тедеско сайт «Спартака». — Это все равно что звать тренеров соперников на теоретические занятия. Но мы пускаем журналистов на начало тренировок, игроки дают интервью, я сам всегда готов ответить на вопросы, когда есть время. Для меня это нормально, потому что в «Шальке» за тренировками команды каждый день приходили смотреть по пятьсот человек. Однако тактика есть тактика.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2020-01-31-press-konferentsiya_s_uchastiyem_domeniko_tedesko/

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