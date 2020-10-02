Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему назвал себя «жонглером» на первой пресс-конференции после прихода в московский клуб.

— В большом клубе у тебя есть не только игроки, но и множество других людей, — цитирует пресс-служба красно-белых Тедеско. — Например, для врачей главное, чтобы футболисты были здоровы, а тебе важнее, чтобы они играли. Игроки тоже все разные: один хочет играть в Европе, второй — зарабатывать, третий — стать чемпионом со «Спартаком», четвертый — счастья в семье, пятый — попасть в сборную. Так вот ты должен сделать так, чтобы все в клубе тянули канат в одну сторону. Нужно уметь говорить, объяснять, убеждать — то есть жонглировать. «Будет общий результат — и все цели осуществятся»: эту мысль нужно донести до каждого.