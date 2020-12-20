Тедеско назвал лучшим футболистом года весь «Спартак». И объяснил, почему

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поставил на первое место всю свою команду.

«Я хочу назвать 11 игроков «Спартака», но сложно выбрать, потому что все они отличные футболисты. Действительно все! В этой ситуации будет честным решением, если я назову только игроков из других команд», — подчеркнул Тедеско.

А вот как выглядит его пятерка полностью:

1. Команда «Спартак»

2. Алексей Миранчук («Локомотив» / «Аталанта», Италия)

3. Кристиан Нобоа («Сочи»)

4. Никола Влашич (ЦСКА)

5. Вильмар Барриос («Зенит»)

(Артем Калинин)