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Татаев назвал Дивеева лучшим российским защитником на данный момент

16:34

Защитник чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Алексей Татаев рассказал, кого он считает лучшим российским защитником на данный момент.

— Сложный вопрос. Честно говоря, очень редко смотрю РПЛ, за исключением матчей «Краснодара», — цитирует Татаева RT. — Но отметил бы Игоря Дивеева. Его игра меня по-хорошему удивляет. Игорь действует не по годам четко и уверенно. Посмотрим, может, когда-нибудь вместе сыграем с ним за первую сборную.

Кто был для меня главным примером в основе «Краснодара»? Андреас Гранквист. Для меня это лучший защитник, когда-либо игравший в России. Он был силен во всем, особенно в чтении игры и длинных передачах.

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/699150-tataev-zaschitnik-rpl

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