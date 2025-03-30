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30 марта 2025, 23:10

Ташуев — о матче со «Спартаком»: «Итог игры закономерен, обе команды хотели выиграть до конца»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал матч 22-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«До конца матча хотели выиграть и мы, и «Спартак». Это явно чувствовалось. Команды оказывали давление, имели желание победить. Если брать итог матча, он закономерен. Для нас результат более приятен, так как мы играли с лидером чемпионата. По большому счету мы ему не уступили по всем показателям, в том числе и по ударам. Жаль, что не удалось выиграть. Но нельзя сильно расстраиваться, игра шла до гола — и мы могли забить, и соперник. Обе команды заработали по одному очку», — приводит слова Ташуева на пресс-конференции Telegram-канал грозненской команды.

По итогам 22-го тура «Спартак» опустился на 3-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 44 очками. «Ахмат» занимает 14-е место с 19 баллами.

Источник: Telegram-канал «Ахмата»
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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