Ташуев — о матче со «Спартаком»: «Итог игры закономерен, обе команды хотели выиграть до конца»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал матч 22-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«До конца матча хотели выиграть и мы, и «Спартак». Это явно чувствовалось. Команды оказывали давление, имели желание победить. Если брать итог матча, он закономерен. Для нас результат более приятен, так как мы играли с лидером чемпионата. По большому счету мы ему не уступили по всем показателям, в том числе и по ударам. Жаль, что не удалось выиграть. Но нельзя сильно расстраиваться, игра шла до гола — и мы могли забить, и соперник. Обе команды заработали по одному очку», — приводит слова Ташуева на пресс-конференции Telegram-канал грозненской команды.

По итогам 22-го тура «Спартак» опустился на 3-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 44 очками. «Ахмат» занимает 14-е место с 19 баллами.