Защитник «Рубина» Грицаенко объяснил, почему болеет за «Краснодар» в чемпионской гонке

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко ответил на вопрос о предпочтениях в чемпионской гонке РПЛ.

— За чемпионской гонкой следите? Кто заслуживает чемпионства в этом сезоне?

— Мы все смотрим футбол, плюс-минус знаем расклады. Не могу сказать, кто заслуживает, но у меня недавно брали интервью и задали похожий вопрос. Так как я был в «Краснодаре» и знаю большой вклад Сергея Николаевича Галицкого, то, как он все для клуба сделал и продолжает делать... Если выбирать из трех команд, то я бы выбрал «Краснодар» ради Сергея Николаевича, — сказал Грицаенко.

После 22 матчей «Краснодар» с 49 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Вторым идет «Зенит» (46 очков), третьим — «Спартак» (44).