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Грицаенко об удалении: «Я сыграл в мяч, но потом попал по ноге. Спорить смысла не было, судье уже не докажешь»

Роман Кольцов
Корреспондент

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко прокомментировал поражение команды от «Зенита» (0:4) в матче 22-го тура РПЛ и свое удаление во втором тайме встречи.

Футболист получил первую желтую карточку на 45+1-й минуте игры за фол на Максиме Глушенкове, а вторую — на 54-й за нарушение на Густаво Мантуане.

— Почему «Рубин» рассыпался во втором тайме?

— Первый гол пропустили в контратаке. Этот гол, наверное, не вытекал из хода игры. Лусиано убежал с центра поля .. Мое удаление тоже в какой-то степени повлияло. Мы не могли впереди зацепиться. Тяжело, когда не можешь сохранить мяч в атаке. Все моменты нивелировать тяжело, они в любом случае будут возникать, а после удаления ребятам еще тяжелее стало. Ну и «Зенит» прорвало, он мог и еще забить. Неприятный результат для нас.

— Есть ли у вас вопросы по двум желтым карточкам?

— Первая — случайность. Я так не хотел, наступил случайно. Даже не видел соперника. Карточка была. В эпизоде со второй я сыграл в мяч, но потом попал по ноге. Спорить смысла не было, судье уже ничего не докажешь и не изменишь его решение.

— Отсутствие Даку сильно повлияло на вашу игру? Не хватило его впереди?

— Конечно, он делает очень много полезной работы для команды, цепляется за мяч, сохраняет его. Нам не хватило Мирлинда, чего лукавить.

— Луис Энрике стал лучшим игроком матча. Как оцените его игру?

— Качественный игрок, но я бы не сказал, что прямо выделяется. У него хорошие дриблинг и скорость. У «Зенита» каждый игрок качественный. Сегодня Энрике провел неплохой матч и, наверное, заслужил награду.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Крыльев Советов».

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Алексей Грицаенко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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