Грицаенко об удалении: «Я сыграл в мяч, но потом попал по ноге. Спорить смысла не было, судье уже не докажешь»

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко прокомментировал поражение команды от «Зенита» (0:4) в матче 22-го тура РПЛ и свое удаление во втором тайме встречи.

Футболист получил первую желтую карточку на 45+1-й минуте игры за фол на Максиме Глушенкове, а вторую — на 54-й за нарушение на Густаво Мантуане.

— Почему «Рубин» рассыпался во втором тайме?

— Первый гол пропустили в контратаке. Этот гол, наверное, не вытекал из хода игры. Лусиано убежал с центра поля .. Мое удаление тоже в какой-то степени повлияло. Мы не могли впереди зацепиться. Тяжело, когда не можешь сохранить мяч в атаке. Все моменты нивелировать тяжело, они в любом случае будут возникать, а после удаления ребятам еще тяжелее стало. Ну и «Зенит» прорвало, он мог и еще забить. Неприятный результат для нас.

— Есть ли у вас вопросы по двум желтым карточкам?

— Первая — случайность. Я так не хотел, наступил случайно. Даже не видел соперника. Карточка была. В эпизоде со второй я сыграл в мяч, но потом попал по ноге. Спорить смысла не было, судье уже ничего не докажешь и не изменишь его решение.

— Отсутствие Даку сильно повлияло на вашу игру? Не хватило его впереди?

— Конечно, он делает очень много полезной работы для команды, цепляется за мяч, сохраняет его. Нам не хватило Мирлинда, чего лукавить.

— Луис Энрике стал лучшим игроком матча. Как оцените его игру?

— Качественный игрок, но я бы не сказал, что прямо выделяется. У него хорошие дриблинг и скорость. У «Зенита» каждый игрок качественный. Сегодня Энрике провел неплохой матч и, наверное, заслужил награду.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Крыльев Советов».