Грицаенко об удалении: «Я сыграл в мяч, но потом попал по ноге. Спорить смысла не было, судье уже не докажешь»
Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко прокомментировал поражение команды от «Зенита» (0:4) в матче 22-го тура РПЛ и свое удаление во втором тайме встречи.
Футболист получил первую желтую карточку на 45+1-й минуте игры за фол на Максиме Глушенкове, а вторую — на 54-й за нарушение на Густаво Мантуане.
— Почему «Рубин» рассыпался во втором тайме?
— Первый гол пропустили в контратаке. Этот гол, наверное, не вытекал из хода игры. Лусиано убежал с центра поля .. Мое удаление тоже в какой-то степени повлияло. Мы не могли впереди зацепиться. Тяжело, когда не можешь сохранить мяч в атаке. Все моменты нивелировать тяжело, они в любом случае будут возникать, а после удаления ребятам еще тяжелее стало. Ну и «Зенит» прорвало, он мог и еще забить. Неприятный результат для нас.
— Есть ли у вас вопросы по двум желтым карточкам?
— Первая — случайность. Я так не хотел, наступил случайно. Даже не видел соперника. Карточка была. В эпизоде со второй я сыграл в мяч, но потом попал по ноге. Спорить смысла не было, судье уже ничего не докажешь и не изменишь его решение.
— Отсутствие Даку сильно повлияло на вашу игру? Не хватило его впереди?
— Конечно, он делает очень много полезной работы для команды, цепляется за мяч, сохраняет его. Нам не хватило Мирлинда, чего лукавить.
— Луис Энрике стал лучшим игроком матча. Как оцените его игру?
— Качественный игрок, но я бы не сказал, что прямо выделяется. У него хорошие дриблинг и скорость. У «Зенита» каждый игрок качественный. Сегодня Энрике провел неплохой матч и, наверное, заслужил награду.
«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Крыльев Советов».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|0 : 3
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1