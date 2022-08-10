Экс-капитан ЦСКА Кузнецов: «Если армейцы на первом месте, то оценивать можно только положительно»

Экс-капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру армейцев в нынешнем сезоне РПЛ.

«Если команда идет на первом месте, то оценивать можно только положительно. Есть рисунок, который Федотов проявил, и исполнители хорошие есть. И самое главное, что есть результат. Сможет ли ЦСКА противостоять «Зениту»? Если сможет. Мы только вправе ждать этого. «Зениту» может любой оказать сопротивление. Например, как «Химки» сделали это в первом туре. Все возможно», — сказал Кузнецов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

После 4 туров РПЛ красно-синие набрали 10 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

Встреча ЦСКА с «Зенитом» состоится в субботу, 13 августа. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.