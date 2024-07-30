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Сегодня, 13:05

Агент Карапузова опроверг информацию о драке полузащитника с Боселли: «Владислав болеет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Роман Орещук, представляющий интересы полузащитника «Пари НН» Владислава Карапузова в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной драке между своим клиентом и полузащитником нижегородцев Хуаном Боселли.

— Карапузов болеет. У него третий день температура, она поднялась в день игры. По поводу драки надо спросить у Гурцкая. Я без понятия, у меня такой информации нет. У Владислава температура третий день. Он даже не поедет, скорее всего, на матч с «Ахматом», — сказал Орещук «СЭ».

Боселли выступает за «Пари НН» с сентября 2023 года. Карапузов стал полноценным игроком команды в мае 2024 года. До этого он выступал за клуб на правах аренды.

Нижегородцы уступили «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3) в двух стартовых турах РПЛ. В следующем матче команда Саши Илича на выезде сыграет с «Ахматом» в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча состоится 31 июля.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
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Локомотив

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Зенит

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 1 1 0
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