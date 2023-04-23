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Тарханов: «У «Урала» в последнее время много игр, у футболистов психологическая усталость»

Мария Гусева
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о поражении «Урала» в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3).

«Такое бывает, когда у команды начинается небольшой спад, сейчас это происходит с «Уралом», — цитирует Metaratings.ru Тарханова. — Екатеринбуржцы в последнее время играют много игр, у них есть психологическая усталость, они отдают много эмоций. Они сейчас играют и в чемпионате, и в кубке. Конечно, у них будет спад. Когда уровень мастерства у футболистов хороший, все это не так влияет на команду, а когда уровень средний, это сказывается на коллективе. Также влияет то, что «Урал» не привык играть так часто, в таком высоком ритме, это относится ко многим нашим командам. Сложно сказать, до конца чемпионата этот спад будет продолжаться у «Урала» или нет, посмотрим. Плюс у екатеринбуржцев последние матчи все с трудными соперниками — «Ростов», ЦСКА, с этими командами надо прилагать больше усилий. Это тоже сказывается на последних результатах. Но я не думаю, что у «Урала» сейчас есть какая-то серьезная проблема, которую надо решать».

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков за 24 тура. «Урал» находится на 11-м месте с 25 очками.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
Александр Тарханов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Зенит

 18
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Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

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 14
П
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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
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Зенит

 7
И К Ж
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Локомотив

 14 1 2
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Локомотив

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