Тикнизян о ничьей с ЦСКА: «Не буду отрицать, что мы сегодня отскочили»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян подвел итоги матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

— Как-то подкалывал на поле футболистов ЦСКА, что они упустили победу?

— Пока еще нет. Ну, может, был какой-то момент, но в шуточной форме.

— Нет ощущения, что сегодня отскочили?

— Даже отрицать этого не буду. Можно просто посмотреть на статистику. Но, еще раз повторю, когда команда в таких матчах проявляет характер, рано или поздно воздастся за то, что каждый работал на сто процентов.

— Какой матч дался сложнее — этот или с «Ахматом» на выезде?

— Честно, лично для меня это первое возвращение на стадион ЦСКА после перехода в «Локомотив». Как бы я ни говорил, что этот матч принципиальный, есть эффект ностальгии, эмоции нахлынули.