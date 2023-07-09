Тарханов считает, что ЦСКА не нужны серьезные изменения состава
Российский тренер Александр Тарханов высказался об отсутствии трансферов ЦСКА.
«Да, пока новичков нет. Но в прошлом сезоне команда заняла второе место, поэтому не думаю, что нужно команде какую-то реорганизацию делать. С составом все нормально, поэтому сложно сказать, какие позиции нужно укрепить. Все позиции закрыты. Селекционный отдел клуба всегда работает, на какие-то позиции в любом случае ведется поиск. Посмотрим, как начнется новый сезон», — цитирует Тарханова Betonmobile.ru.
В сезоне-2022/23 ЦСКА с 58 очками финишировал на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. Ранее «СЭ» сообщал, что армейцы близки к продаже полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».
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|ЦСКА
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Балтика
|0
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|0
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|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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