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Сегодня, 10:11

Тарханов считает, что ЦСКА не нужны серьезные изменения состава

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов высказался об отсутствии трансферов ЦСКА.

«Да, пока новичков нет. Но в прошлом сезоне команда заняла второе место, поэтому не думаю, что нужно команде какую-то реорганизацию делать. С составом все нормально, поэтому сложно сказать, какие позиции нужно укрепить. Все позиции закрыты. Селекционный отдел клуба всегда работает, на какие-то позиции в любом случае ведется поиск. Посмотрим, как начнется новый сезон», — цитирует Тарханова Betonmobile.ru.

В сезоне-2022/23 ЦСКА с 58 очками финишировал на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. Ранее «СЭ» сообщал, что армейцы близки к продаже полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

Источник: https://betonmobile.ru/tarhanov-ob-otsutstvii-novichkov-u-tsska-s-sostavom-vse-normalno-slozhno-skazat-kakie-pozitsii-nuzhno-ukrepit
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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Пари НН – Зенит
 - : -
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