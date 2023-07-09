Личка — о различиях работы в «Динамо» и «Оренбурге»: «Бюджет, цели и амбиции — разные»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил условия работы в «Оренбурге» и «Динамо».
«Условия работы в «Динамо» и «Оренбурге» сильно различаются? Да, в «Динамо» высокий уровень. Но не стоит сравнивать с «Оренбургом». Команда долго играла в ФНЛ, а «Динамо» — клуб с большой историей выступлений в премьер-лиге. В «Оренбурге» делали свой максимум. Бюджет, цели и амбиции — разные. Клуб делает максимум, чтобы игроки чувствовали себя комфортно», — сказал Личка «СЭ».
45-летний чех за свою тренерскую карьеру работал в «Хмеле», брестском «Динамо» и «Оренбурге». С лета 2023 года он возглавляет «Динамо».
В минувшем сезоне «Оренбург» под руководством Лички занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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