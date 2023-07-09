Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:30

Личка — о различиях работы в «Динамо» и «Оренбурге»: «Бюджет, цели и амбиции — разные»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил условия работы в «Оренбурге» и «Динамо».

«Условия работы в «Динамо» и «Оренбурге» сильно различаются? Да, в «Динамо» высокий уровень. Но не стоит сравнивать с «Оренбургом». Команда долго играла в ФНЛ, а «Динамо» — клуб с большой историей выступлений в премьер-лиге. В «Оренбурге» делали свой максимум. Бюджет, цели и амбиции — разные. Клуб делает максимум, чтобы игроки чувствовали себя комфортно», — сказал Личка «СЭ».

45-летний чех за свою тренерскую карьеру работал в «Хмеле», брестском «Динамо» и «Оренбурге». С лета 2023 года он возглавляет «Динамо».

В минувшем сезоне «Оренбург» под руководством Лички занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Игровой момент в&nbsp;товарищеском матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. Жуткая травма Агапова, Медина — в «Спартаке», 0:3 от «Динамо». За ЦСКА тревожно перед Суперкубком
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
1
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев заступился за американского нарушителя. Откровения Даниила о допинг-контроле
Даниил Медведев прошел Мартона Фучовича в третьем круге Уимблдона
Московское «Динамо» со счетом 5:0 разгромило ЦСКА в матче Братского кубка
Сеть супермаркетов в ФРГ пыталась уволить россиянина из-за национальности
Роспотребнадзор назвал причиной отравления детей в Первоуральске интоксикацию
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Личка: «Я не тренировал большие команды? А где начинали Гвардиола и Моуриньо?»
Источник: защитник «Крыльев» Бейл может перейти в ЦСКА
Масалитин о разгроме ЦСКА: «Игра в обороне была неважной»
«Краснодар» сыграл вничью с новороссийским «Черноморцем»
«Спартак» в ожидании трансферов. И снова без победы над «Акроном»
Защитник ЦСКА Лукин: «Перешел бы я в «Зенит» или «Спартак»? Не могу загадывать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка: «Я не тренировал большие команды? А где начинали Гвардиола и Моуриньо?»

Тарханов считает, что ЦСКА не нужны серьезные изменения состава
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости