Тарханов — о возможном переходе Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит»: «Сити» тоже забирает у конкурентов сильнейших»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на информацию о том, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян близок к переходу в «Зенит».

«Кто богаче, тот и забирает качественных футболистов у конкурентов. Так делает «Реал», никаких проблем не вижу. «Сити» тоже забирает у конкурентов сильнейших. Это нормальное явление. Для Тикнизяна переход в «Зенит» — это шаг вперед. Думаю, он выдержит конкуренцию в Санкт-Петербурге. Хороший защитник с атакующими качествами», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» в ближайшее время проведут раунд переговоров, чтобы обсудить сумму за Тикнизяна.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.