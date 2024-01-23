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Тарханов — о возможном переходе Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит»: «Сити» тоже забирает у конкурентов сильнейших»

Алина Савинова
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Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на информацию о том, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян близок к переходу в «Зенит».

«Кто богаче, тот и забирает качественных футболистов у конкурентов. Так делает «Реал», никаких проблем не вижу. «Сити» тоже забирает у конкурентов сильнейших. Это нормальное явление. Для Тикнизяна переход в «Зенит» — это шаг вперед. Думаю, он выдержит конкуренцию в Санкт-Петербурге. Хороший защитник с атакующими качествами», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» в ближайшее время проведут раунд переговоров, чтобы обсудить сумму за Тикнизяна.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005539637_tak_delayut_real_i_manchester_siti_tarhanov__o_vozmojnom_transfere_tiknizyana_v_zenit
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ФК Локомотив (Москва)
Александр Тарханов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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Динамо – Локомотив
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