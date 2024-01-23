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Агент Помазуна: «Если бы Илью отпускали этой зимой, он мог бы уехать в Турцию»

Алина Савинова
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Агент Алексей Сафонов рассказал, какие варианты продолжения карьеры могут быть у вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, который выступает на правах аренды за «Урал».

«Постоянно присылаются какие-то запросы. Например, если бы зимой его отпускали, он мог бы уехать в Турцию. В клуб из первой пятерки турецкой премьер-лиги. Мы с ним как-то разговаривали, он говорил, что не все варианты ему интересны. Например, трансфер в Саудовскую Аравию, Катар или ОАЭ он даже не хочет рассматривать. Я его понимаю: не каждый будет комфортно себя чувствовать в мусульманских странах, например, в Саудовской Аравии. Даже Месси мог там, наверное, поднять миллиарды, но не захотел туда ехать и выбрал Америку», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

27-летний Помазун выступает за «Урал» с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и шесть игр отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-pomazuna-esli-by-il-yu-otpuskali-sejchas-on-mog-by-uehat-v-turtsiyu/
Илья Помазун
Футбол
ФК Урал
Алексей Сафонов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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