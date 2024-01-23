В «Пари НН» сообщили, что получили от «Ференцвароша» деньги за Севикяна

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос, получил ли клуб выплату за переход полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

«Да, все нормально. Остался только вопрос с разрешением Эдгара на работу. Но мы все документы от себя отдали, так что это уже вопрос венгерской стороны», — приводит «РБ Спорт» слова Кондратова.

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский клуб. Севикян провел за команду из Нижнего Новгорода в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.

«Ференцварош» после 17 туров занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 33 очка.