Тарханов: «Адамов — прекрасный голкипер, это потеря для «Сочи»

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на трансфер голкипера «Сочи» Дениса Адамова в «Зенит». Сегодня клуб объявил о переходе голкипера.

«Адамов — прекрасный голкипер, это сто процентов потеря для «Сочи». Ему предстоит конкуренция в «Зените», но, думаю, он справится. Хороший вратарь, который здорово играет ногами. Посмотрим, как он проявит себя в новом клубе», — сказал Тарханов «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Краснодар» получит 25 процентов от суммы трансфера Адамова.

Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В феврале 2021 года он перешел из краснодарского клуба в «Сочи» и сыграл за основную команду 33 матча во всех турнирах, пропустил 48 голов и провел 9 «сухих» игр.