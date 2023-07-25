Непомнящий назвал главный сюрприз стартового тура в РПЛ

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий назвал самый неожиданный результат первого тура РПЛ.

«Удивил «Рубин», который достойно играл против «Локомотива». Удивил в хорошем смысле, со знаком «плюс», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

«Рубин» в гостях сыграл с «Локомотивом» вничью со счетом 2:2 в первом туре чемпионата России.

Во втором туре «Рубин» дома примет «Оренбург». Матч состоится 30 июля.