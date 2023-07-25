«Краснодар» получит деньги от трансфера Адамова из «Сочи» в «Зенит»

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» получит деньги от трансфера вратаря Дениса Адамова из «Сочи» в «Зенит».

«Быки» получат 25 процентов от суммы сделки, которая составляет 750 тысяч долларов.

Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В феврале 2021 года он перешел из краснодарского клуба в «Сочи» и сыграл за основную команду 33 матча во всех турнирах, пропустил 48 голов и провел 9 «сухих» игр.