Тарханов прокомментировал слова Карпина об отсутствии деградации в российском футболе в условиях отстранения

Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов отреагировал на высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что международное отстранение не привело к деградации отечественного футбола.

«Я согласен с Карпиным. Тоже не наблюдаю деградации российского футбола. В завершающемся сезоне я увидел немало очень хороших матчей. Конечно, иногда тяжело было смотреть на происходящее на поле, но интересных встреч состоялось намного больше.

Естественно, Валерий Георгиевич прав в том, что российская молодежь получает больше практики. Молодым игрокам нужно доверять. Иначе прогресса не будет. У меня большой опыт в этом вопросе. Не раз молодые футболисты, чувствуя доверие, затем «выстреливали», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Российские клубы и сборная с февраля прошлого года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).