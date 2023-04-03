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Сегодня, 14:00

Орлов покритиковал Родригао, Ренана и Караваева: «Нервничают, когда их прессингуют»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Роберт Ренан.
Фото ФК «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов в комментарии для «СЭ» порассуждал о проблемах «Зенита» в защите.

— Если говорить о победе «Зенита» над «Уралом», то у меня возникает вопрос к трем защитникам команды Сергея Семака. Караваев, Родригао и Ренан почему-то терялись под прессингом «Урала». Кстати, то же самое можно было увидеть и в матче с «Химками». Эти игроки начинают волноваться, нервничать, ошибаются в передачах. В итоге плохо выводят свою команду из обороны. Большой процент брака, причем порой на ровном месте. Характерный момент. Родригао с мячом, на него бежит соперник, у бразильца было время, но он сразу отдал пас на правый фланг Караваеву. Мяч ушел в аут... Технический огрех. Эти футболисты чувствуют себя неуверенно. Проблема.

А как Ренан упустил игрока? Лишь Вендел в последний момент выбил мяч из-под ноги Ранджеловича, спас команду. Исправил грубую ошибку партнера. Ренану 19 лет. Неудивительно, что он пока еще допускает огрехи. В идеале лучше подпускать его к играм постепенно. На 20, 30 минут, потом на тайм, потом на матч. Но есть ли ему альтернатива? Не уверен... Такая вот дилемма для Семака. Пока сзади все у «Зенита» довольно напряженно.

Полностью интервью Орлова «СЭ» читайте здесь

ФК Зенит
Геннадий Орлов
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«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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