Тарханов поделился мнением о результатах «Крыльев Советов» в РПЛ

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов рассказал, что думает о результатах команды перед матчем 14-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Не сказал бы, что дела у самарцев сейчас совсем плохи. Как мне кажется, они выглядели хорошо и в матче с «Зенитом». Единственное, стоит отметить, что в команде сейчас достаточно молодое поколение, и, конечно, отсутствие у них стабильности может сказываться на определенных отрезках в чемпионате. В матче с «Краснодаром» надо постараться как можно меньше терять мяч, но я вовсе не намекаю на то, что стоит сесть в оборону», — цитирует Тарханова RT.

После 13 туров РПЛ «Крылья» занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.