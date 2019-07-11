Тарасов возмущен публикациями о своем желании продлить контракт с "Локо" на срок реабилитации

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своем Instagram возмутился материалом о возможном продлении контракта с клубом на время реабилитации.

32-летний хавбек покинул железнодорожников после девяти сезонов в связи с истечением контракта. Клуб отказался оплачивать футболисту реабилитацию после травмы, полученной в последнем туре чемпионата России-2018/19.

В материале, на который отреагировал Тарасова, говорилось о желании игрока подписать контракт на 3-4 месяца и получить 400 тысяч евро.

– Как показала информационная практика – если отсутствует правда за спиной, то в ходу идут заказные лживые статейки, – написал футболист.

Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года. В составе красно-зеленых он выигрывал чемпионат России (2017/18), а также трижды Кубок страны (2014/15, 2016/17, 2018/19).