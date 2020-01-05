Тарасов поздравил молодежную сборную России с победой на чемпионате мира. И вот почему

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в сториз Instagram выложил фото с поздравлением молодежной сборной России с победой в финале чемпионата мира.

Футболист опубликовал кадр из повтора финала-2011 года, в котором Россия победила Канаду в драматичной игре со счетом 5:3. Однако на Первом канале шел сегодняшний матч, в котором наша команда уступила Канаде — 3:4.

Тарасов уже после встречи объяснил сообщение тем, что был вынужден разместить пост, так как проиграл в настольную игру Элиас, поэтому и выложил старое фото победы России над Канадой с поздравлением.

— Пацаны, красавцы. С победой, — написал Тарасов.

— Этот неловкий момент, когда проиграл Элиас. Одно из условий семьи было выложить старую игру России с Канадой в сториз и поздравить с победой. Жаль, что наши не повторили успех, — объяснил Тарасов чуть позже.