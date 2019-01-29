Тарасов будет ежемесячно выплачивать 480 тысяч рублей в качестве алиментов

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов будет ежемесячно выплачивать на содержание дочери от первого брака 480 тысяч рублей. Как сообщил Сергей Жорин, являющийся адвокатом бывшей супруги 31-летнего футболиста Оксаны, суд отказал хавбеку в уменьшении размера алиментов.

- Суд отказал в удовлетворении требований Тарасову и принял нашу сторону, - приводит слова Жорина РИА Новости. - Он так и будет продолжать выплачивать ежемесячно 480 тысяч рублей, место проживания ребенка также остается без изменений - с мамой, все свидания с отцом - без ночевки, совместный отпуск - по договоренности с мамой.

Напомним, Оксана была первой женой Тарасова и родила ему в 2009 году дочь Ангелину. Супруги развелись в 2011 году, суд обязал футболиста выплачивать алименты. За шесть лет за ним накопилась задолженность свыше 15 миллионов рублей.

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