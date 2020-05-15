Танасьевич верит, что Николич справится с давлением в «Локомотиве»

Экс-игрок «Динамо» и «Ростова» Йован Танасьевич считает, что новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич готов к давлению, которое на него обрушится. Сербский специалист заменит Юрия Семина, с которым было принято решение не продлевать контракт, истекающий 31 мая.

— Было понятно, что это случится, просто сегодня об этом заявили официально, — цитируют «Известия» Танасьевича. — Николич — очень неплохой специалист. Уверен, что Марко понимает, в какой момент он приходит в клуб и что его ждет. Будет настоящая война. Но, думаю, он готов держать удар. Если чемпионат России возобновится и он потеряет второе место, это будет очень жестко. Любое его действие сейчас начнут разглядывать под микроскопом. Николич понимает, что он приходит на место легенды «Локомотива». Хотя легенда — это неподходящее слово для Юрия Павловича, он просто человек-клуб. Марко будет держать удар.