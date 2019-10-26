«Тамбов» — «Уфа»: видео всех голов
«Тамбов» в матче 14-го тура чемпионата России принимает «Уфу».
12- я минута. Костюков — 1:0.
? Михаил Костюков откликнулся на навес Антона Килина и открыл счёт в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 26, 2019
? Смотрите #ТамбовУфа на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
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63-я минута. Обухов — 2:0
? Владимир Обухов после передачи Рыбина в касание переправляет мяч в ворота гостей.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 26, 2019
? #ТамбовУфа на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/M2aZGnd1WO
66-я минута. Ойеволе — 3:0.
? Адесойе Ойеволе после подачи углового оказался самым расторопным в штрафной «Уфы».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 26, 2019
? #ТамбовУфа на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/x1un54Avy2
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