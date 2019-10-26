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«Тамбов» — «Уфа»: видео всех голов

15:35
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«Тамбов» в матче 14-го тура чемпионата России принимает «Уфу».

12- я минута. Костюков — 1:0.

63-я минута. Обухов — 2:0

66-я минута. Ойеволе — 3:0.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Тамбов — Уфа

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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