"Тамбов" – "Спартак": почему не назначен еще один пенальти в пользу спартаковцев?

На 35-й минуте матча 3-го тура чемпионата России "Тамбов" – "Спартак" арбитр Михаил Вилков принял совершенно верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота тамбовской команды. Кому-то могло показаться, что Таказов в падении рукой прервал прострельную передачу Рассказова. На самом деле мяч попал игроку "Тамбова" в спину. Это видно на повторе, показанном пять минут спустя. Оснований для назначения пенальти нет. (Александр Бобров)