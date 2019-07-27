17:53 | Футбол — РПЛ

"Тамбов" – "Спартак": почему не назначен еще один пенальти в пользу спартаковцев?

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На 35-й минуте матча 3-го тура чемпионата России "Тамбов""Спартак" арбитр Михаил Вилков принял совершенно верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота тамбовской команды. Кому-то могло показаться, что Таказов в падении рукой прервал прострельную передачу Рассказова. На самом деле мяч попал игроку "Тамбова" в спину. Это видно на повторе, показанном пять минут спустя. Оснований для назначения пенальти нет. (Александр Бобров)

Тамбов - Спартак

 

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